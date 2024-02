Agricultores pedem bloqueio de Madrid no quarto dia de protestos

Os agricultores espanhóis protestam esta sexta-feira pelo quarto dia consecutivo em diversas regiões do país, com cortes de estradas e concentrações em centros urbanos e um apelo ao bloqueio de ruas de Madrid no sábado.

As manifestações estão a ser convocadas pelas três confederações agrícolas espanholas e também por grupos informais, que usam as redes sociais para a mobilização dos agricultores.