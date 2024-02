Portugal vai apoiar a reconstrução de escolas na Ucrânia. A garantia foi dada, esta manhã, pelo ministro da Educação que, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, participa no fórum para a reconstrução da Ucrânia, em Kiev.

João Costa, o ministro da Educação, confirma, em declarações transmitidas pela CNN Portugal, que o nosso país vai apoiar a reconstrução de uma escola em Jhytomir, nos arredores da capital ucraniana.

“Foi-nos pedido apoio na região de Jhytomir na reconstrução de escolas em particular, a começarmos por um liceu grande que foi destruído, associando a reconstrução da infraestrutura a também um redesenho de toda a dimensão curricular para apoiar os alunos que vivem uma situação inusitada para aquilo que são as condições de aprendizagem”, explicou o governante.

A educação é o grande destaque do dia de hoje, com a realização do III Fórum de Reconstrução de Zhytomyr, que reúne dezenas de intervenientes ao longo do dia, numa organização tripartida de Portugal, Ucrânia e Estónia.

De acordo com o comunicado do Ministério da Educação, o presidente da AICEP, Filipe Santos Costa, que também participa como orador na Conferência, irá apresentar a oferta nacional de empresas de construção e obras públicas a mais de meia centena de empresários ucranianos, na Câmara de Comércio e Indústria, bem como aos vice-ministros da Economia e da Energia, reforçando o esforço de Portugal em apoiar a reconstrução da Ucrânia.

Para terça-feira está previsto um encontro dos ministros portugueses com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Durante o encontro serão abordados temas como a Fórmula da Paz, a reconstrução do Liceu n. º25 de Zhytomyr e a integração de crianças ucranianas refugiadas nas escolas portuguesas.