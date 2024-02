A guerra na Ucrânia alvoroçou a política alemã. O país era altamente dependente do petróleo e do gás russos. E quis usá-los para desligar as centrais nucleares e começar a apostar em fontes renováveis.

Felix Banaszak: "Podemos alcançar mais. Por isso é que é importante que os nossos parceiros de coligação percebam que a proteção do clima não é só do interesse dos Verdes. A questão central é saber se nós, os nossos filhos e netos, vamos ter um planeta onde valha a pena viver. E o setor dos transportes, em particular, tem contribuído muito pouco para a proteção do clima, para reduzir as emissões. Este é um problema que o ministro dos Transportes [dos liberais] tem de resolver."

No caso dos Verdes, o problema em concreto é que o combate às alterações climáticas não está a ser rápido. É disso que o deputado Felix Banaszak se queixa, no congresso em Münster. Apanho-o num à parte.

Os Verdes fazem parte da coligação no governo, na Alemanha, juntamente com os sociais-democratas do SPD e os liberais do FDP. Mas há muitas brigas dentro da coligação. Ora os Verdes se queixam do FDP, ou o FDP se queixa dos Verdes. Sentem-se limitados um pelo outro.

Felix Banaszak: "Caros colegas, tenho uma lista de perguntas para fazer a uma certa ala do FDP, à ala que está a colocar em causa o governo, de que faz parte. A minha lista só tem três perguntas: Vocês fazem mesmo parte do governo? A segunda pergunta é: Querem mesmo continuar neste governo? E a terceira pergunta é: O que planeiam fazer para que isso aconteça?"

De t-shirt cor-de-rosa, calças e sapatilhas brancas, Banaszak, de 34 anos, sobe e desce os degraus do centro de congressos da cidade de Münster em alta velocidade; gira pelas mesas dos colegas, conversa com alguns deles, e é com a mesma rapidez que entra em palco, para discursar.

"O verde tem muitos tons" é o segundo episódio do podcast Renascença sobre "a guerra ali ao lado", na Ucrânia, que colocou a política alemã em rebuliço. Enquanto os partidos no governo perdem popularidade, a extrema-direita AfD aproveitou a confusão e está em segundo lugar nas sondagens. Há, entretanto, quem tente encontrar um "antídoto".

Mais: Os ativistas do clima não perdoam que vários líderes dos Verdes, incluindo Habeck, tenham concordado em destruir uma aldeia no oeste da Alemanha para expandir uma mina de carvão a céu aberto. Para os ambientalistas, Lützerath é um símbolo das incoerências entre a ideologia e o pragmatismo no partido Os Verdes.

Sem poder importar gás russo, por causa da guerra na Ucrânia, o ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck (dos Verdes), teve de mandar construir terminais de gás liquefeito (GNL) junto à costa, no norte do país, e foi à procura de novos vendedores - no Qatar, por exemplo, um país acusado de desrespeitar os direitos humanos.

São muitas incoerências. O partido alemão Die Grünen (Os Verdes) prometeu, nas eleições passadas, que nunca enviaria armas para zonas de conflito. Agora, está no governo e é um dos maiores defensores do fornecimento de armas a Kiev.

A chamada "Zeitenwende" foi anunciada oficialmente pelo chanceler Olaf Scholz a 27 de fevereiro de 2022, três dias depois da Rússia invadir a Ucrânia. Na "nova era", Scholz (que é do mesmo partido do ex-chanceler Schröder) distancia-se da Rússia de Putin, incluindo no capítulo da energia.

Olaf Scholz: "Os acontecimentos dos últimos dias e semanas mostraram-nos que é crucial ter uma política energética responsável e voltada para o futuro, não só para a nossa economia e para o nosso clima, mas também para a nossa segurança. Sendo assim, quanto mais depressa avançarmos com a expansão das energias renováveis, melhor."

Esse dossier tem sido gerido em grande parte pelo partido os Verdes. Mas falta tempo e dinheiro. Uma política energética "voltada para o futuro" implica construir parques e centrais de energias renováveis, aumentar a eficiência energética dos prédios e das empresas e desenvolver novas tecnologias e combustíveis alternativos.

Nada disto se faz de um dia para o outro.

Enquanto isso, é preciso aquecer as casas e garantir que a maior economia europeia tem energia suficiente para funcionar. Ao desligar a torneira do gás russo, o ministro da Economia, Robert Habeck, do partido Os Verdes, teve de procurar rapidamente outros parceiros - e mandou construir terminais de gás liquefeito junto à costa, no norte do país.

Robert Habeck: "Começámos cedo a construir rapidamente as infraestruturas necessárias, as plataformas de LNG; começámos cedo a comprar gás com dinheiro dos contribuintes, para ter o necessário para o Inverno."

Além do gás, a Alemanha continua a usar energia a carvão. E Habeck foi também confrontado com a notícia de que faltava dinheiro para a transformação energética. O Tribunal Constitucional proibiu o Governo de usar 60 mil milhões de euros de fundos que sobraram do combate à pandemia para projetos ambientais; Berlim teve de ir à procura de alternativas.

A popularidade de Habeck caiu a pique. As críticas ao ministro aumentam, fora e dentro do partido.

"O verde tem muitos tons" - é o segundo episódio do podcast da Renascença "A guerra ali ao lado", sobre a invasão da Ucrânia da perspetiva da Alemanha. O meu nome é Guilherme Correia da Silva, sou jornalista e correspondente da Renascença na Alemanha.

Som do congresso dos Verdes em Münster

O porta-voz dos Verdes na Renânia do Norte-Vestfália recebe-nos pessoalmente na sala de imprensa do centro de congressos em Münster. Daqui a pouco temos encontro marcado com Yazgülü Zeybek, uma das líderes dos Verdes no estado federado.

O porta-voz pergunta se está tudo bem e confirma a entrevista.

Na sala de imprensa há café, fruta, pequenos copos com uma salada fria de massa. Temos também vista privilegiada para a sala da conferência dos Verdes. Os delegados começam a chegar.



No lado oposto ao palco, foi pendurada uma bandeira gigante azul e amarela, com a frase: "Estamos com a Ucrânia".

Nas eleições passadas, em 2021, os Verdes (pacifistas) tinham cartazes em que diziam "não às armas para zonas de conflito". Dois anos depois, são dos maiores partidários do envio de armas para a Ucrânia.

Annalena Baerbock, a chefe da diplomacia alemã, dos Verdes, explicou que é uma questão de princípios.

Annalena Baerbock: "Não olhamos para o lado, não optamos pelo caminho mais fácil, desejando [meramente] que não haja guerra. Não, vamos defender as pessoas na Ucrânia o melhor que podemos, fornecendo-lhes armas."

Quando nos sentamos para falar com Yazgülü Zeybek, a co-líder dos Verdes na Renânia do Norte-Vestfália explica que essa decisão foi tomada de forma bastante consciente.

Yazgülü Zeybek: "Os Verdes não fizeram isso de ânimo leve. E, antes demais, foi uma decisão tomada pelo próprio governo federal em conjunto com os parceiros europeus e internacionais. Em primeira linha está o direito da Ucrânia à soberania, à integridade territorial e à autodefesa."

Rênas Sahin, da juventude dos Verdes, também diz que não vê contradição nenhuma.