Biden já decidiu qual a resposta a ataque na Jordânia

Questionado por jornalistas, Biden limitou-se a responder com um breve "sim" a uma questão sobre se já há uma resposta em cima da mesa.

Em todo o caso, Biden defendeu que não deve haver uma "guerra mais ampla" no Médio Oriente, depois de as tensões terem aumentado após o início do conflito entre Israel e o Hamas.

"Não é isso o que procuro", garantiu o Presidente norte-americano.

O Irão demarcou-se do ataque na Jordânia, falando em "acusações infundadas".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Naser Kanani, garantiu que "os grupos de resistência na região não recebem ordens do Irão para as suas decisões e ações".