EDP Renováveis entra na Austrália com aquisição de empresa local

Na Austrália, a EDPR diz pretender concentrar "esforços no desenvolvimento de projetos eólicos e solares de grande escala, combinados com soluções inovadoras de armazenamento".

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou nesta segunda-feira a entrada no mercado australiano com a aquisição da empresa local de energias renováveis ITP Development (ITPD), que lhe permitirá desenvolver projetos de energia eólica, solar e de armazenamento .

Com esta aquisição, a empresa adiciona ao seu portefólio uma carteira de mais de 1,5 Gigawatts (GW) de capacidade em projetos eólicos e solares com opções de armazenamento de energia em várias etapas de desenvolvimento, a ser desenvolvidos no leste da Austrália, em particular em Nova Gales do Sul e em Queensland.

Segundo detalha, esta carteira inclui um projeto solar fotovoltaico de 480 Megawatts-pico (MWp) e um projeto de armazenamento de energia de 200 Megawatts (MW) em Queensland "em estado avançado de desenvolvimento, que deverá entrar em operação até 2026 e contribuir para a ambição da região de ser neutra em emissões".

Austrália é um dos mercados com maior potencial, diz EDP

"Com um ambicioso plano de descarbonização, a Austrália é um dos mercados com maior potencial naquela região. Atualmente com 38% de produção de eletricidade proveniente de fontes renováveis, o país pretende alcançar uma meta de 82% até 2030 e substituir completamente o carvão por fontes renováveis até 2040, adicionando para isso ao país 26 GW de nova capacidade", destaca.

De acordo com a EDPR, a Austrália é também "um dos países mais avançados" em regulamentação e implementação de soluções de armazenamento de energia com baterias.