Quatro militares iranianos mortos em ataque em Damasco

O Irão anunciou a morte de quatro militares do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica num ataque aéreo de Israel neste sábado em Damasco, a capital da Síria. Segundo a "Al Jazeera", o ataque vitimou ainda membros das forças armadas sírias.

De acordo com a comunicação social da Síria, o ataque atingiu o bairro de Mazzeh, com um edifício a ser alvo da "agressão israelita".

De acordo com a "Al Jazeera", o alvo seria uma unidade de informação do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês). Um operacional iraniano estaria no edifício no momento do ataque.

O ataque terá sido realizado com quatro mísseis, destruindo um edifício de quatro andares. Pelo menos uma pessoa foi levada para um hospital.

Em comunicado, citado pelo "The Guardian", o IRGC afirmou que "uma vez mais o regime criminoso sionista procurou violar a cidade de Damasco, a capital síria, e, durante um ataque aéreo por caças do regime invasor e ocupante, várias forças sírias e quatro conselheiros militares da República Islâmica do Irão foram martirizados".

A televisão estatal do Irão publicou imagens que diz mostrar a "extensa devastação" causada pelo ataque.