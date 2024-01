Ataque a base área dos EUA no Iraque provoca vários feridos

A base área norte-americana de Ain al-Asad, no Iraque, foi atacada este sábado, avança a agência Reuters.

Uma investigação está ainda em andamento, mas fontes das autoridades iraquianas e americanas declararam que a infraestrutura foi atingida por foguetes disparados a partir do território iraquiano.

Um funcionário da base área afirmou, contudo, que não está excluída a possibilidade de terem sido utilizados mísseis balísticos.

Das explosões resultou um ferido grave pertencente às forças de segurança iraquiana e vários feridos ligeiros entre o pessoal americano.

Segundo a Reuters, desde o início da guerra Israel-Hamas, a 7 de outubro, as tropas americanas estacionadas no Iraque foram atacadas 58 vezes e as localizadas na Síria outras 83 vezes.

Militantes apoiados pelo Irão utilizam geralmente uma mistura de foguetes e drones de ataque unilateral.