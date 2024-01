Sete mortos em aluimento de terras no sul das Filipinas

Sete pessoas morreram e cinco estão desaparecidas num aluimento de terras no sul das Filipinas, na sequência de fortes chuvas esta semana, foi noticiado, esta sexta-feira.

A avalanche ocorreu na quinta-feira no município montanhoso de Monkayo, uma zona mineira no sudeste da ilha de Mindanao, e surpreendeu um grupo de pessoas que se tinha reunido para rezar na residência de uma família local, disse a agência de notícias filipina, citando uma porta-voz da câmara municipal.

Dos sete mortos, cinco são crianças, disse Jergrace Cabag, acrescentando que a tragédia foi conhecida já depois da meia-noite de quinta-feira e os corpos foram entretanto levados para uma funerária local.

Cabag disse que as operações de busca dos desaparecidos tiveram de ser temporariamente suspensas devido à chuva.

Além da chuva, que desencadeou aluimentos de terras nos últimos dias, a porta-voz apontou também, como possível causa, o impacto de um sismo de magnitude 5,7, ocorrido na noite de quarta-feira em Hinatuan, Surigao del Sur, a cerca de 120 quilómetros de Monkayo.

As escolas do município suspenderam hoje as aulas, sendo esperadas mais chuvas na região.