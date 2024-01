Resposta policial a tiroteio em escola do Texas foi "um fracasso"

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) concluiu que a resposta policial ao tiroteio numa escola em Uvalde, no Texas, demorou e foi "um fracasso". A vida de algumas crianças podia ter sido salva se as forças de segurança tivessem respondido de outra forma.

Num relatório de 600 páginas divulgado esta quinta-feira, o órgão federal norte-americano diz que a falta de coordenação e treino e uma fraca execução do protocolo levou a uma resposta negativa para a exigência da situação.

As vítimas e as famílias "mereciam melhor", resumiu o general Merrick Garland, do Departamento da Justiça.

Os polícias receberam informações erradas sobre como reagir a um tiroteio, devido a uma formação incompleta e imprecisa, segundo o relatório do Departamento de Justiça.

Algumas famílias receberam informação errada sobre o estado de saúde das vítimas outras foram notificadas das mortes por agentes sem preparação para dar notícias traumáticas.

A cidade de Uvalde vai analisar o relatório e aguarda, também, os resultados de uma investigação independente à atuação das autoridades.



O tiroteio em Uvalde, em maio de 2022, resultou na morte de 19 estudantes e dois professores. Dezassete pessoas firam feridas no massacre.