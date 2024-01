Morte de refém português confirmada pela embaixada de Israel

Este anúncio representa a primeira notificação pública oficial da morte de Yossi Sharabi.

Na segunda-feira, o Hamas divulgou um vídeo que alegadamente mostrava o corpo de Yossi Sharabi e um outro refém, Itai Svirsky, de 38 anos.



Segundo o relato de um terceiro refém, Noa Argamani, de 26 anos, os dois reféns foram mortos em bombardeamentos israelitas. Um alegação rejeitada pelas forças de defesa israelitas.



Yossi pediu para "parar com a guerra".



“O meu nome é Yossi Sharabi, tenho 53 anos. Devemos parar com a guerra agora”, são as duas frases que pronuncia no vídeo, no qual também aparecem Noa Argamani, de 26 anos, e Itai Svirsky, de 38 anos.

Yossi foi raptado do kibutz Be’eri na manhã de 8 de outubro, enquanto a sua mulher e três filhos conseguiram fugir.



A mulher de Yossi Sharabi, Nira, esteve em Portugal em dezembro do ano passado. Na altura, pediu ajuda ao Governo e a António Costa para a libertação do marido.