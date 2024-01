UE rejeita envolver-se em processo por genocídio. Estados-membros podem

A Comissão Europeia defendeu nesta segunda-feira que a União Europeia (UE) não pode estar envolvida no processo de acusação de genocídio que a África do Sul interpôs contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça, mas que os Estados-membros podem.

"A UE não pode ser uma das partes que intervém no processo contencioso, nomeadamente quando há uma disputa legal entre países. A submissão (do processo) foi feita pela África do Sul contra Israel e isto não é para a UE (se imiscuir). Teoricamente, os Estados-membros da UE podem fazê-lo, depende do que decidirem", disse o porta-voz da Comissão Peter Stano em conferência de imprensa em Bruxelas.

Na última semana, o Tribunal Internacional de Justiça iniciou o processo movido pela África do Sul contra Israel.