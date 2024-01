Petróleo sobe 2,3% devido a escalada da Guerra no mar Vermelho

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em março subiu 2,3% para 79,2 dólares esta sexta-feira no início das negociações no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, num momento de escalada da guerra no mar Vermelho.

O petróleo bruto do mar do Norte, de referência na Europa, começou o dia no International Exchange Futures com um aumento de 1,79 dólares, face a quinta-feira, quando fechou a 77,41 dólares.

Os preços do petróleo na Europa subiram acentuadamente esta manhã, face à escalada de violência no mar Vermelho, após uma ação militar conjunta dos EUA, Reino Unido e outros oito países contra os rebeldes Huthis do Iémen, na sequência de um aumento dos ataques dos mesmos a navios naquelas águas.

Numa declaração conjunta, um total de 10 nações, incluindo o Canadá e a Alemanha, afirmaram que a ação foi em defesa do comércio internacional e dos que transitam nas águas do mar Vermelho.

O último ataque dos huthis, que não causou danos, ocorreu na quinta-feira, quando os rebeldes lançaram um míssil balístico com o objetivo de atingir as rotas marítimas no Golfo de Áden, uma rota estratégica para o transporte de petróleo do Golfo Pérsico.