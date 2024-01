Líder da Boeing admite erro após queda de porta de avião em pleno voo

"Todos os detalhes são importantes", insistiu o executivo, que admitiu ter ficado chocado pelas imagens do voo da companhia aérea norte-americana Alaska Airlines, obrigado a uma aterragem de emergência na sexta-feira no noroeste dos Estados Unidos, depois de uma porta e um pedaço da fuselagem terem caído.

O líder da fabricante prometeu tratar do caso "de forma transparente, em cada etapa do processo", embora não tenha especificado a que tipo de erro se referia.

Na segunda-feira, a Alaska Airlines disse ter detetado "equipamento mal fixado" durante verificações dos Boeing 737 MAX 9

Inspeções preliminares mostraram que "equipamento mal fixado é visível em determinadas aeronaves", afirmou a companhia aérea, num comunicado.

A Alaska Airlines sublinhou que novas inspeções iam ser realizadas de acordo com as ordens da FAA.

Horas antes, outra companhia aérea norte-americana, a United Airlines, indicou ter encontrado parafusos mal apertados durante verificações nas portas 'seladas' dos Boeing 737 MAX 9.

A United possui a maior frota de 737 MAX 9, com 79 aeronaves, todas atualmente paradas para uma inspeção determinada pela FAA.

"Desde que iniciámos as inspeções no sábado, fizemos descobertas que parecem estar relacionadas com problemas na instalação do painel de bloqueio das portas", adiantou a empresa, em comunicado enviado à agência France-Presse (AFP).

"Por exemplo, parafusos que precisavam de ser apertados", acrescentou.