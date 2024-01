Liberais belgas confirmam candidatura de Charles Michel às eleições europeias

O partido liberal francófono MR confirmou este domingo a candidatura do atual presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, às eleições europeias do próximo mês de junho.

O anúncio foi feito durante o congresso do partido, realizado em Louvain-la-Neuve, na Bélgica, que não contou com a presença do comissário europeu para a Justiça, Didier Reynders, interessado em integrar a lista àquelas eleições.

"Que partido (...), tendo o Presidente do Conselho Europeu nas suas fileiras, não gostaria de o ver na sua lista?", afirmou hoje o presidente do MR, Georges-Louis Bouchez, em declarações à agência noticiosa belga.

No sábado, Louis Michel anunciou, em entrevista a quatro jornais belgas, que se candidataria às eleições europeias e que deixaria a presidência do Conselho Europeu em meados de julho.

No final do congresso do MR, em declarações à televisão francesa RTBF, o presidente do Conselho Europeu afirmou que não concorrer seria "uma forma de fuga", enquanto ser candidato é um sinal do "desejo de assumir responsabilidades".