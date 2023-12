Ucrânia derrubou dois caças e 28 drones lançados pela Rússia

As forças de defesa ucranianas abateram 28 dos 31 drones de ataque 'Shahed' e dois mísseis lançados pela Rússia durante a noite, além de dois caças, informou hoje a Força Aérea da Ucrânia num comunicado.

"Na noite de 25 de dezembro, o inimigo atacou com 31 veículos aéreos não tripulados do tipo 'Shahed' a partir das zonas de Chauda, Balaklava (Crimeia), e com dois mísseis", disse a Força Aérea Ucraniana em comunicado na rede social Telegram.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, "como resultado do combate aéreo, as forças e meios da Força Aérea e das Forças de Defesa da Ucrânia abateram 28 veículos aéreos não tripulados de ataque Shahed-136/131 nas regiões de Odessa, Kherson, Mikolayiv, Donetsk, Kirovograd e Khmelnitsky".

"Durante o ataque aéreo, o inimigo também utilizou um míssil guiado Kh-59 em direção a Zaporiyia e um míssil antirradar Kh-31P a partir do Mar Negro. Ambos foram destruídos", acrescentou.

A Força Aérea da Ucrânia revelou ainda que "também destruíram duas aeronaves inimigas, um Su-34, na região de Donetsk e um Su-30SM, sobre o Mar Negro".

Entretanto, as Forças de Defesa do Sul afirmaram num comunicado, também divulgado no Telegram, que o ataque de drones durou mais de seis horas e meia" e que os restos dos drones abatidos causaram danos às instalações técnicas da infraestrutura portuária de Odessa e, no distrito de Rozdilnianski, a um edifício administrativo e a um armazém inativos, onde o incêndio foi rapidamente extinto.