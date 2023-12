Primeiras projeções na Sérvia apontam para vitória do partido no poder

As primeiras projeções dos resultados das eleições parlamentares na Sérvia de hoje dão uma vantagem confortável ao partido no poder, o SNS, do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, com 46,6% dos votos, noticiou a televisão Insajder.



A coligação da oposição Sérvia contra a violência (SPN) segue de longe, com 23% dos votos, segundo a estimativa baseada em cálculos do Centro para Eleições Livres e Democracia (CeSID) e da agência Ipsos.