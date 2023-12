Quatro alegados elementos do Hamas presos na Alemanha por planearem ataques a judeus

As autoridades alemãs prenderam quatro alegados elementos do Hamas que planeavam ataques a locais judaicos no país.

Segundo a acusação, os suspeitos queria guardar armas em Berlim para um possível ataque.

Três dos suspeitos foram presos na Alemanha e um foi capturado nos Países Baixos. Os suspeitos são libaneses e egípcios, segundo as autoridades alemãs.

Esta semana, a Dinamarca também prendei três pessoas que podiam estar a preparar um ataque semelhante. Não se sabe se estes dois casos estão conectados, mas o cidadão preso nos Países Baixos também é suspeito para as autoridades dinamarquesas.

O primeiro-ministro de Israel disse, nas suas redes sociais, que os detidos nestes países "estavam a agir em nome do Hamas", mas essa conclusão não é, por agora, confirmada pelas autoridades europeias.