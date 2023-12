Presidente russo fala na primeira grande conferência de imprensa desde o início da guerra na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, fala, esta quinta-feira, aos russos e ao mundo na primeira grande conferência de imprensa desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Putin vai combinar a conferência de imprensa com uma sessão de perguntas dos russos, a chamada Linha Direta.

O líder russo deverá analisar a situação na frente ucraniana, onde as tropas de Moscovo têm vindo a assumir a liderança há semanas.

Também deverá falar sobre a situação no mundo, o confronto com o Ocidente e questões económicas, incluindo medidas para lidar com as sanções impostas a Moscovo.

Aguarda-se igualmente que fale sobre a candidatura que anunciou na semana passada a um novo mandato nas presidenciais de março de 2024.

Putin, 71 anos, alterou a Constituição em 2020 para poder permanecer no cargo mais dois mandatos de seis anos cada, até 2036, altura em que terá 84 anos.