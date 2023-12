Gaza. Conselho de Segurança chumba cessar-fogo com veto isolado dos EUA

O Conselho de Segurança da ONU acabou de chumbar a resolução que pedia um cessar-fogo na Faixa de Gaza, com o único voto contra, com poder de veto permanente, a ser dado pelos Estados Unidos (EUA)

Ao todo 11 países votaram a favor, o Reino Unido absteve-se e os EUA, aliados próximos de Israel, rejeitaram a resolução.

O representante norte-americano no Conselho de Segurança defende o veto, considerando que a resolução "não é equilibrada" e está "divorciada da realidade".

Para o diplomata, o texto da resolução foi "apressado" e lamentou que não incluísse uma condenação clara do ataque do Hamas em Israel a 7 de outubro.

"Infelizmente, quase todas as nossas recomendações foram ignoradas", disse.

"É um cessar-fogo insustentável que só dá aso a uma futura guerra", avaliou, ainda.

Esta resolução surgiu na sequência do secretário-geral da ONU ter acionado o artigo 99.º da Carta das Nações Unidas, pedindo atenção do Conselho de Segurança para impedir "o colapso total do sistema de apoio humanitário" em Gaza.