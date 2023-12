Israel diz ter encontrado laboratórios de armamento em Jenin

Os palestinianos de Gaza vivem num "horror total", declarou o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, temendo "atrocidades", dois meses após o início da guerra desencadeada pelo ataque do movimento palestiniano Hamas contra Israel, a 7 de outubro.

O Exército israelita efetuou esta quarta-feira novos ataques contra a cidade sitiada de Khan Younes, no sul da Faixa de Gaza, onde os habitantes tentam abrigar-se dos bombardeamentos e dos combates mais intensos.

Na operação realizada no território palestiniano foram apreendidas diversas armas.

Israel diz ter encontrado pelo menos três laboratórios de fabrico de armamento no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia.

Desde 7 de outubro, houve mais de 250 ataques de c(...)

As ruas de Khan Younes, onde as tropas terrestres também estão envolvidas, estavam hoje praticamente vazias, enquanto mortos e feridos continuam a ser transportados para os hospitais, segundo os jornalistas da Agência France Presse (AFP) no local.

Centenas de milhares de civis encontram-se na cidade e arredores sendo que muitos são deslocados de outras zonas do enclave desde o início da guerra, enfrentando uma situação humanitária catastrófica e confinados a uma área cada vez mais perto da fronteira com o Egito.

Milhares de pessoas, a pé, em carroças ou com as bagagens empilhadas nos tejadilhos de automóveis, continuam a fugir para o sul e para a cidade vizinha de Rafah.

"Toda a cidade está a ser destruída e bombardeada. Muitas pessoas estão a chegar do norte em condições desastrosas, sem abrigo, à procura dos filhos", disse à AFP Hassan Al-Qadi, um residente de Khan Younes que acaba de chegar a Rafah.

"Queremos compreender. Se nos querem matar, que nos cerquem num só lugar e nos eliminem todos juntos. Mas empurrar-nos de um sítio para outro não é justo. Não somos apenas números. Somos seres humanos", acrescentou.

Fadi Al-Ashi, residente na cidade de Gaza, norte do território, chegou a Rafah depois de uma longa caminhada.