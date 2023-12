Número de mortos em Gaza sobe para 15.523

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirmou esta segunda-feira que 15.523 palestinianos foram mortos em Gaza desde 7 de outubro.

Segundo a agência Reuters, 41.316 palestinianos ficaram ainda feridos em ataques israelitas, estando pelo menos 6.800 pessoas desaparecidas.

Também esta segunda-feira, dezenas de tanques israelitas entraram na parte sul da Faixa de Gaza, perto de Khan Younis.

No domingo à noite, o exército atacou cerca de 200 alvos do Hamas e continua a operar no território da Faixa de Gaza, disse o exército num comunicado, acrescentando que a força aérea lançou ataques massivos.

Noutra declaração, o exército israelita anunciou que um soldado ficou “gravemente ferido” em batalhas no norte da Faixa de Gaza.

O exército israelita retomou os bombardeamentos na Faixa de Gaza na sexta-feira, depois de declarar o fim da pausa humanitária de uma semana.

O número oficial de mortos em Israel é de 1.200, na sequência do ataque realizado pelo Hamas, a 7 de outubro.