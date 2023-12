Israel emitiu mais de 260 mil licenças de armas para civis desde 7 de outubro

A venda de armas e os cursos de treino para obter a licença também aumentaram até 200% no período de 15 dias após o início da guerra, segundo fontes do setor citadas pela agência noticiosa espanhola EFE.

Nas duas semanas posteriores ao início do atual conflito com o Hamas foram apresentados mais de 100.000 pedidos para licença de porte de armas.

Na passada quinta-feira, um ataque de dois palestinianos numa paragem de autocarros em Jerusalém provocou a morte de três israelitas. Os atacantes foram mortos por um civil armado, Yuval Castleman, e por um soldado que se encontrava fora de serviço.

No entanto, o incidente terminou de forma trágica, após o militar matar Castleman a tiro, que ergueu as mãos e gritou não ser um atacante.

Este recente acontecimento fez ressurgir o debate sobre a extensão da licença de porte de armas em Israel, e esta segunda-feira foi anunciada a detenção do soldado que disparou e matou Castleman.

Ao comentar este incidente, Ben Gvir disse "não existir ligação" entre a sua política para flexibilizar a posse de armas e a morte de Castleman.

"Julgo ser necessário eliminar terroristas e, por outro lado, estamos a falar de um incidente trágico", sublinhou.

O chefe do Departamento de licenças de armas do Ministério da Segurança Nacional admitiu, esta segunda-feira, com divergências com Ben Gvir sobre a política do aumento da concessão de armas aos civis, após manifestar preocupações pela entrega de autorizações a requerentes que não cumprem as condições, indicaram os 'media' locais.