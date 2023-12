Um homem armado com uma faca matou quatro membros da família, incluindo duas crianças, em Queens, Nova York, este domingo. O suspeito dos crimes foi morto pela polícia depois de esfaquear dois agentes, segundo as autoridades.

O Departamento de Polícia de Nova Iorque informou, numa conferência de imprensa no Hospital da Jamaica, que o incidente foi denunciado por uma rapariga, que telefonou e disse que o "primo estava a matar os familiares".

O suspeito, um homem de 38 anos, acabou ainda por esfaquear dois agentes da polícia chamados ao local e um dos agentes atingiu-o mortalmente, segundo a polícia. Os agentes feridos foram transportados para o hospital com ferimentos leves. De acordo com as autoridades, o suspeito já tinha sido detido anteriormente, na sequência de um incidente de violência doméstica.

As vítimas esfaqueadas mortalmente eram um menino de 12 anos, uma menina de 11 anos, uma mulher de 44 anos e um homem de 30, de acordo com as declarações prestadas pelas autoridades. O menino de 11 anos foi encontrado na frente da casa, enquanto as outras três vítimas foram encontrados dentro dos quartos, acrescentou a polícia.

Uma quinta pessoa, uma mulher de 61 anos, também foi esfaqueada e estava no hospital em estado crítico.

O suspeito incendiou um sofá na sala de estar da casa, obrigando os agentes a aguardar a chegada dos bombeiros antes de entrarem na residência.