Três líderes europeus recusam-se a posar com o Presidente bielorrusso na foto de família da COP28

Os chefes de Estado da Lituânia, Letónia e Polónia recusaram-se, esta sexta-feira, a posar na fotografia de família de líderes mundiais na cimeira climática COP28 devido à presença do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Entre os chefes de estado e de governo que se reuniram no Dubai para as negociações da 28.ª conferência da ONU sobre alterações climáticas inclui-se Lukashenko, acusado pelos líderes da União Europeia (UE) de repressão contra a oposição bielorrussa e de aliança com a Rússia na invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Os líderes da Lituânia, Letónia e Polónia - todos aliados da Ucrânia - justificaram a sua decisão de não aparecer na tradicional foto de abertura da COP28 com a presença do Presidente bielorrusso.

"Chamamos-lhe fotografia de família, Lukashenko não faz parte da nossa família", afirmou o presidente lituano, Gitanas Nauseda, em comunicado.