Greve acabou mas Inteligência Artificial continua a dividir atores em Hollywood

Kika Magalhães, cujo último filme, "The Girl in the Backseat", acaba de chegar à Amazon Prime Video e à plataforma de "streaming" Tubi, aponta para a forma como as réplicas digitais podem ser desastrosas.

O contrato, que está a ser votado e precisa de uma maioria de votos "sim" para entrar em vigor, foi considerado uma vitória para muitos e recebido com desconfiança por outros. Na votação inicial, 14% dos membros da direção nacional do sindicato votaram "não", e é isso que a atriz portuguesa Kika Magalhães pretende fazer também.

Qual é o futuro do trabalho num mundo com IA? Uma (...)

A Inteligência Artificial tem estado no centro do (...)

"Estou bastante satisfeito pela forma como tanto a WGA como a SAG atuaram ao longo destes seis meses", disse à Lusa. "É um tempo inacreditável para estar com uma indústria inteira parada", frisou. "A Califórnia é uma das maiores economias do mundo e é incompreensível que tenha demorado tanto tempo aos estúdios para oferecerem um contrato justo aos escritores e atores".

Filipe Coutinho referiu ainda que, mesmo com os acordos, "está um bocadinho tudo de pernas para o ar", com estúdios e empresas de produção "a tentarem entender qual será a próxima fase".

O português mencionou as alterações do modelo de negócio, com "blockbusters" previstos a falharem nas bilheteiras, cancelamento de filmes e o dilema do "streaming".

"Ninguém sabe muito bem em que investir e em que condições investir, sendo que agora os contratos também mudam a abordagem à produção de conteúdo".

Afonso Salcedo, artista de iluminação, que trabalhou no novo filme da Disney "Wish - O Poder dos Desejos", considera que as greves foram difíceis mas importantes, numa altura em que ainda não se percebe até que ponto a IA vai afetar a indústria.

"Os acordos vão durar três anos por isso acho que é um bom passo para ver como é que as tecnologias funcionam nos próximos anos", indicou, referindo que o segmento de animação vai ter de renegociar o contrato em 2024.

"Será interessante ver o que vai acontecer, se vamos negociar proteções contra a Inteligência Artificial", afirmou Afonso Salcedo. "Se calhar, para o ano, vamos entrar outra vez nestas lutas com os estúdios".

A votação sobre o acordo conseguido entre o sindicato SAG-Aftra e os estúdios decorre até 5 de dezembro. Os resultados serão tabulados e divulgados no próprio dia.