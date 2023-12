Fim de trégua entre Israel e o Hamas é "péssima notícia", diz António Costa

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou esta sexta-feira o fim trégua entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, que classificou como "uma péssima notícia" que representa o regresso à tragédia.

"Qualquer cessar-fogo é a abertura de uma porta para a esperança, qualquer interrupção do cessar-fogo é regressar à tragédia, seja no Médio Oriente, na Ucrânia ou em qualquer ponto do mundo", afirmou.

Em declarações aos jornalistas, à margem da inauguração do Pavilhão de Portugal na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), que está a decorrer no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, António Costa considerou tratar-se de "uma péssima notícia", como seria qualquer o fim de qualquer cessar-fogo no Médio Oriente, na Ucrânia ou em qualquer ponto do mundo.

"É com muita pena que toda a humanidade assiste a esta situação", acrescentou.