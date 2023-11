Bebé de 10 meses refém do Hamas morreu em Gaza

As brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, revelaram esta quarta-feira que o bebé de 10 meses, Kfir Bibas, foi morto em Gaza, juntamente com o irmão, de quatro anos, e a mãe.

Estas mortes, afirma a mesma fonte, resultaram de bombardeamentos israelitas à Faixa de Gaza. Sobre o pai, que também está detido pela força jihadista, não foram adiantadas informações, diz a agência Reuters.

Horas antes de conhecido este desfecho, e numa altura em que já tinham sido libertados dezenas de reféns pelo Hamas, a família Bibas pediu mais uma vez a libertação dos pais e irmãos, que foram raptados a 7 de outubro do kibbuts de Nir Oz.

A agência Reuters, que divulgou a notícia, não conseguiu confirmar de forma independente a causa da morte dos três reféns.

Entretanto, o porta-voz do Governo de Israel disse esta quarta-feira que 161 reféns ainda estão na Faixa de Gaza.

A estimativa inclui 146 cidadãos israelitas e 15 estrangeiros, indica Eylon Levy.