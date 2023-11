Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO iniciam reunião de dois dias focada no apoio à Ucrânia

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO iniciam, esta terça-feira, em Bruxelas uma reunião de dois dias focada no apoio à Ucrânia, num momento em que as atenções internacionais têm estado concentradas no conflito entre Israel e o Hamas.

Portugal está representado por João Gomes Cravinho.

Reafirmar a unidade da Aliança Atlântica e o apoio de longo prazo à Ucrânia é um dos destaques da agenda do encontro dos 31 aliados, que também ficará marcado pela primeira reunião ministerial ao nível dos chefes da diplomacia do Conselho NATO-Ucrânia, que foi formalmente criado em julho passado.

Avaliar o progresso na implementação das decisões da cimeira de Vilnius (realizada em julho deste ano) e discutir as prioridades para a cimeira de Washington do próximo ano são outros dos pontos em discussão.