Bélgica. Cerca de trinta escolas francófonas encerradas por ameaças de bomba

Cerca de 30 escolas permanecem encerradas esta segunda-feira na Bélgica francófona, devido a ameaças de bomba transmitidas por mensagens de correio eletrónico que sugeriam também um pedido de resgate, disseram fontes oficiais.

De acordo com o organismo Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), que gere os estabelecimentos de ensino na Valónia, cerca de 10 mil alunos são afetados pelo encerramento de "escolas, colégios e liceus" de Bruxelas e da província de Brabant Wallon, a sul da capital belga.

"Ontem à noite [domingo], fomos informados por vários dos nossos diretores que tinham acabado de receber um e-mail ameaçador", explicou Julien Nicaise, administrador geral da WBE, à estação belga RTBF.

O serviço público de ensino em língua francesa justificou o encerramento referindo-se "ao respeito estrito pelo princípio da segurança".



"A WBE está em contacto com as autoridades competentes e a situação está a ser constantemente avaliada. Vários locais já foram controlados ou estão a ser controlados. A situação vai ser reavaliada ainda esta segunda-feira", declarou o organismo através do portal oficial na internet.



No início de novembro, no regresso de um período de férias após o feriado do dia de Todos os Santos (1 de novembro), duas escolas já tinham sido evacuadas em Charleroi e Dinant, na Valónia, na sequência de ameaças de bomba recebidas por correio eletrónico. Não foram encontrados engenhos explosivos.

A rede escolar WBE lamentou "a proliferação deste tipo de alertas nas últimas semanas e as dificuldades que causam".