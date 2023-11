Ucrânia. ONG pedem 400 milhões para ajuda devido ao inverno

As organizações humanitárias na Ucrânia precisam de 400 milhões de euros para ajudar, no inverno, os mais afetados pelas infraestruturas danificadas pela guerra, anunciou esta quinta-feira a agência da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

"Com a chegada do inverno e as temperaturas a descerem abaixo de zero, os ataques às infraestruturas energéticas e aos sistemas de água e gás poderão agravar ainda mais a situação humanitária, especialmente perto da linha da frente", alerta o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), num relatório hoje divulgado.