Hezbollah anuncia que vai aderir à trégua temporária decretada em Gaza

O grupo xiita libanês Hezbollah vai aderir à trégua humanitária de quatro dias entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, numa pausa temporária na troca de disparos com Israel que decorre há seis semanas no sul do Líbano.

Uma fonte próxima do Hezbollah, citada pela agência noticiosa Efe, assegurou que o movimento xiita respeitará o acordo alcançado pelo seu aliado Hamas e também vai respeitar a trégua de quatro dias, apesar de ainda não ter sido emitido um anúncio oficial.

O acordo inclui a libertação de 50 mulheres e crianças civis retidos na Faixa de Gaza em troca de 150 palestinianos detidos em prisões israelitas, e uma trégua temporária que poderá aumentar substancialmente a entrada de ajuda humanitária para o enclave.

Na manhã desta quarta-feira, o Hezbollah anunciou que o seu líder, Hassan Nasrallah, se reuniu em território libanês com altos responsáveis do Hamas para abordar os últimos desenvolvimentos da guerra em Gaza, e as formas de atuação das duas formações no atual contexto.

Desde o início do conflito entre o grupo palestiniano e Israel, em 07 de outubro, a formação libanesa tem estado envolvida em frequentes ataques cruzados com as forças israelitas a partir do seu lado da fronteira, até ao momento contidos geograficamente, mas com crescente intensidade.

Nasrallah reconheceu que estas operações têm por objetivo forçar o Estado judaico a desviar recursos que poderia utilizar contra a Faixa de Gaza, apesar de não excluir a eventualidade de uma guerra aberta a partir da frente libanesa.