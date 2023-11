Escolas de Nova Deli reabrem após duas semanas graças a queda da poluição do ar

A reabertura das escolas, para já sem atividades ao ar livre, foi anunciada no domingo pelo ministro do Ambiente de Nova Deli.

As escolas da capital da Índia, Nova Deli, reabriram esta segunda-feira depois de mais de duas semanas encerradas, graças a uma ligeira melhoria na qualidade do ar que levou as autoridades a levantar algumas restrições.

A qualidade do ar na capital indiana estava esta segunda-feira num nível "muito mau", segundo o índice elaborado pelo país asiático, com uma concentração de partículas PM 2,5, as mais nocivas para o ser humano, em média, de 364 microgramas por metro cúbico de ar.

Os níveis de poluição continuam a ser 24 vezes superiores ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Nova Deli continua a ser a cidade com a pior qualidade do ar no mundo, de acordo com uma classificação elaborada pela empresa suíça IQAir.

A escala de qualidade do ar na Índia inclui apenas uma categoria acima da atual, o nível "severo", que Nova Deli tem registado nas últimas duas semanas, motivando a imposição de várias restrições.

O Governo local ordenou a suspensão das atividades de construção não essenciais e a entrada de camiões a diesel, no âmbito de um plano faseado de introdução de medidas mais restritivas à medida que a poluição atmosférica aumenta, mas que tem sido criticado por especialistas, que o consideram ineficaz.

A situação obrigou igualmente as equipas de críquete do Bangladesh e do Sri Lanka, que têm encontro marcado no âmbito do campeonato mundial de críquete, a suspender os treinos na capital indiana.

A deterioração da qualidade do ar em Nova Deli coincide com o início do inverno e a diminuição dos ventos que impedem a dispersão dos poluentes.