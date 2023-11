Dois drones ucranianos abatidos nas imediações de Moscovo, diz Rússia

As autoridades russas afirmaram este domingo que as defesas antiaéreas do país abateram hoje dois drones ucranianos nas imediações da capital, Moscovo.

"Foi repelida a 19 de novembro, às 23h20 (20h30 GMT), uma tentativa do regime de Kyiv de cometer um ato terrorista com o uso de um drone (...) contra alvos em Moscovo e na região de Moscovo", assinala o comunicado divulgado esta noite pelo Ministério da Defesa russo.