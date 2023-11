SpaceX prepara-se para segundo voo de teste do maior foguetão do mundo

A SpaceX vai tentar um segundo voo de teste do maior foguetão do mundo este sábado, com grandes expectativas após o primeiro lançamento de abril, avança o The Guardian. No primeiro lançamento, o foguetão pulverizou a plataforma de lançamento durante a decolagem e depois acabou por explodir em altitude.

A SpaceX, que também opera foguetões menores para lançar satélites, bem como missões espaciais para a Estação Espacial Internacional, obteve aprovação esta semana da Administração Federal de Aviação para que o teste fosse realizado.



O fundador da empresa, Elon Musk, espera que o Starship seja o primeiro passo para uma jornada humana a Marte, com o sistema projetado para transportar até 100 astronautas. Quase do tamanho de três jatos de passageiros, a nave é 10 metros mais alta que o foguete Saturno V, que levou humanos à lua em 1969.

Para este segundo teste, o foguete teve várias atualizações, incluindo um novo escudo térmico instalado no booster - a parte inferior do sistema que fornece impulso para tirar o foguetão do solo antes de se separar do navio de cruzeiro. Durante o lançamento de abril, essa separação não aconteceu com sucesso.



Os segmentos superior e inferior do sistema são projetados para retornar com segurança à Terra para um pouso suave, para que possam ser reutilizados, sendo significativamente mais barato do que construir peças novas.