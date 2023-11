OMS declara solidão como ameaça premente à saúde global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a solidão é uma ameaça premente à saúde global, com o cirurgião-geral dos EUA, Vivek Murthy, a dizer que os efeitos na mortalidade são equivalentes a fumar 15 cigarros por dia.

Segundo o The Guardian, a OMS lançou uma comissão internacional sobre o problema – liderada Vivek Murthy e pela enviada da juventude da União Africana, Chido Mpemba – composta por 11 defensores e ministros do governo, incluindo Ralph Regenvanu, o ministro da adaptação às alterações climáticas em Vanuatu e Ayuko Kato, a ministra responsável pelas medidas para a solidão e o isolamento no Japão.

A pandemia de Covid-19 paralisou a atividade económica e social mas também aumentou os níveis de solidão, trazendo uma nova consciência para a importância da questão. A comissão vai durar, assim, três anos.

“[A solidão] transcende fronteiras e está a tornar-se uma preocupação global de saúde pública que afeta todas as facetas da saúde, do bem-estar e do desenvolvimento”, disse Mpemba. “O isolamento social não conhece idade nem limites.”

Embora a solidão seja frequentemente vista como um problema dos países desenvolvidos, Murthy adverte que as taxas de uma em cada quatro pessoas idosas que sofrem isolamento social são semelhantes em todas as regiões do mundo.



No entanto, também prejudica a vida dos jovens. Entre 5% e 15% dos adolescentes sentem-se solitários. Em África, 12,7% dos adolescentes sentem solidão, em comparação com 5,3% na Europa.



Os jovens que vivenciam a solidão na escola têm maior probabilidade de abandonar a universidade e pode levar a resultados académicos mais fracos, levando depois a uma pior satisfação e desempenho no trabalho.

“Acreditamos que é importante redefinir a narrativa em torno da solidão, especialmente para as populações vulneráveis excluídas pela exclusão digital”, referiu Mpemba.

Murthy acrescentou que “[a solidão] é uma ameaça subestimada”.