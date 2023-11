David Cameron visita Kiev e promete apoio "enquanto for preciso"

"O que quero dizer com a minha presença aqui é que vamos continuar a dar o apoio moral, diplomático e económico e, acima de tudo, o apoio militar que vocês precisam não apenas este ano e no próximo ano, mas enquanto for preciso", garantiu o britânico, titular da pasta dos Negócios Estrangeiros desde uma remodelação governamental nesta segunda-feira.

Num comunicado após o encontro, David Cameron declarou que "nos últimos três meses, a Ucrânia forçou a Rússia a recuar no Mar Negro e está a abrir rotas de comércio vitais para a economia ucraniana e para o fornecimento mundial de comida".

"Com o aproximar do inverno, continuamos a apoiar o povo ucraniano na resistência à invasão ilegal de Putin", acrescentou Cameron, que também debateu, na reunião, o desejo da Ucrânia aderir à NATO.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, "a Rússia pensa que pode esperar pelo fim da guerra, e que o Ocidente eventualmente vai virar as atenções para outro lado", mas isso "não podia estar mais longe da verdade".

David Cameron foi primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2016, tendo-se demitido na manhã seguinte aos eleitores terem aprovado a saída do país da União Europeia no referendo do Brexit.