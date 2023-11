Israel diz que encontrou centro de comando e armas no Hospital al-Shifa

A Força de Defesa de Israel (IDF) dizem ter encontrado um centro de comando do Hamas e armas no Hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza.

Os militares israelitas entraram esta quarta-feira naquele hospital, no âmbito da operação de retaliação contra o ataque de 7 de outubro realizado pelo movimento palestiniano Hamas.

O Exército hebraico divulgou, numa mensagem publicada na rede social Telegram, vídeos e fotografias nas redes sociais, com armas de fogo, munições e equipamentos de comunicações no interior do Hospital al-Shifa.

De acordo com a IDF, buscas e as operações seletivas contra o Hamas continuam naquela unidade de saúde.

Israel acusa o Hamas de usar o Hospital al-Shifa como base em túneis construídos debaixo do edifício. O movimento palestiniano nega.