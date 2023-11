Recém-nascidos e bebés prematuros retirados das incubadoras em Gaza devido à falta de energia

Na Faixa de Gaza cresce a preocupação com a sobrevivência dos bebés prematuros e recém-nascidos devido aos cortes de energia que impossibilitam o uso de equipamento hospitalar, em particular as incubadoras.

Todos os hospitais, exceto um, na cidade de Gaza e no norte de Gaza estão alegadamente fora de serviço, desde 13 de Novembro, devido à falta de eletricidade, medicamentos, oxigénio, alimentos e água, agravada pelos bombardeamentos pertos dos hospitais, informou o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (OCHA).



De acordo com a organização, apenas o Hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza, com atualmente mais de 500 pacientes, é a única estrutura médica capaz de receber doentes.



Depois da Organização Mundial da Saúde ter alertado, na última segunda-feira, que o maior hospital da cidade de Gaza, Al-Shifa, é “quase um cemitério”, com corpos empilhados a apodrecer dentro e fora das instalações, as equipas médicas tentam proteger os bebés, envolvendo-os em tecido, amarrado com fita adesiva, para aquecê-los.

“Não temos eletricidade. Não há água no hospital. Não há comida. As pessoas morrerão em poucas horas sem ventiladores a funcionar. Em frente ao portão principal há muitos corpos, também há pacientes feridos e não podemos trazê-los para dentro", refere a organização Médicos sem Fronteiras na rede social X.