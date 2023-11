Mundo está atrasado em quase todas as políticas para reduzir as emissões de carbono

Os países estão a ficar para trás em quase todas as políticas necessárias para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, apesar dos progressos nas energias renováveis e na adoção de veículos eléctricos, avança a BBC News com base no relatório sobre o Estado da Ação Climática 2023 publicado esta terça-feira.



O relatório adverte que este atraso torna ainda mais difícil a perspetiva de manter as temperaturas globais apenas 1,5ºC acima dos níveis pré-industriais.

Os autores do estudo alertam que é necessário desativar cerca de 240 centrais elétricas a carvão de tamanho médio por ano até 2030; construir o equivalente a três sistemas de transportes públicos de Nova Iorque em cidades ao redor do mundo a cada ano nesta década, parar o desmatamento, que está a acontecer numa área do tamanho de 15 campos de futebol por minuto; aumentar a taxa de crescimento da energia solar e eólica do seu máximo atual de 14% ao ano para 24% ao ano e reduzir o consumo de carne de ruminantes, como vacas e ovelhas, para cerca de duas porções por semana.

A perspetiva de permanecer dentro dos 1,5°C vai desaparecer por completo sem estas medidas, alertaram os autores.

A investigadora associada ao World Resources Institute e principal autora do relatório, Sophie Boehm, afirmou à BBC que “os esforços globais para limitar o aquecimento a 1,5ºC são, na melhor das hipóteses, fracos. Apesar de décadas de apelos de alerta, os nossos líderes não conseguiram mobilizar a ação climática nem perto do ritmo e da escala necessários.”