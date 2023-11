João Gomes Cravinho inicia visita à Guiné-Bissau em comemorações do cinquentenário da Declaração de Independência do país

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, inicia, esta terça-feira, uma visita à Guiné-Bissau, por ocasião das comemorações do cinquentenário da Declaração de Independência do país.

Esta terça-feira, antevéspera das celebrações oficiais, o chefe da diplomacia portuguesa reúne-se com o seu homólogo Carlos Pinto Pereira, para debaterem, entre outros assuntos, as relações bilaterais, os principais temas da agenda regional e internacional e a aposta no aprofundamento da integração e cooperação no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de que a Guiné-Bissau assumirá a Presidência em 2025.

Após a reunião com o homólogo, o MNE português manterá audiências de cortesia com o Presidente da República e com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau.

Além das comemorações do 50.º aniversário da independência do país, as relações económicas e a cooperação em áreas como a saúde ou educação marcam também a agenda desta visita