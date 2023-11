Ataques israelitas ao hospital Al-Shifa intensificaram-se durante a noite

Os ataques israelitas ao hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, intensificaram-se "dramaticamente" durante a noite, denunciou este sábado a Organização Não-Governamental Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"Nas últimas horas, os ataques ao hospital Al-Shifa intensificaram-se de forma dramática. A nossa equipa no hospital relatou uma situação catastrófica no interior do hospital há poucas horas", escreveu a ONG na rede social X (antigo Twitter).

A organização insiste no seu apelo para que se ponha termo aos ataques contra os hospitais e se protejam as instalações de saúde, o pessoal médico e os doentes.

"Não podemos retirar-nos e (deixar) as pessoas lá dentro. Como médico, eu juro ajudar as pessoas que precisam de ajuda", disse Mohamed Obeid, um cirurgião citado pelos MSF.

Na sexta-feira, as tropas israelitas começaram a cercar o hospital Al-Shifa e vários outros centros hospitalares importantes em Gaza.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza disse, na sexta-feira, que pelo menos 20 pessoas foram mortas num ataque israelita a Al-Shifa.

Hospitais de Gaza estão a entrar em colapso



O porta-voz do ministério da Saúde em Gaza revelou à agência Reuters que o hospital Al-Shifa, o maior complexo da Faixa de Gaza, ficou sem combustível e que, por isso, deixou de funcionar.

Há a indicação de que um recém-nascido terá morrido dentro da incubadora, onde ainda se encontram 45 bébes, que estão agora em risco.

Israel tem acusado o Hamas de esconder as bases de comando em túneis por debaixo de hospitais, acusações estas que têm sido negadas pelo Hamas.

Entretanto, à Arábia Saudita começaram a chegar os delegados para a cimeira de líderes árabes, e que inclui o Presidente do Irão e em cima da mesa está uma declaração conjunta para o fim do conflito entre Israel e o Hamas.

[Notícia atualizada às 10h31]