PSOE fecha acordo com nacionalistas bascos para investidura de Sánchez

O acordo será assinado esta sexta-feira pelo próprio Pedro Sánchez e pelo líder do PNV, Andoni Ortuzar, em Madrid, no Congresso dos Deputados (parlamento de Espanha), avança o partido basco, numa nota enviada à imprensa.

Com a confirmação deste acordo, o PSOE consegue reunir os apoios parlamentares necessários para Pedro Sánchez ser reconduzido primeiro-ministro de Espanha, à frente de um governo de coligação dos socialistas com o Somar, uma plataforma de forças de esquerda, na sequência das eleições de 23 de julho.

A viabilização deste governo do PSOE e do Somar precisa do apoio parlamentar de outros cinco partidos: os bascos PNV e EH Bildu, Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Juntos pela Catalunha (JxCat) e Bloco Nacionalista Galego (BNG).