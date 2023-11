Bombardeamento de escola em Gaza faz 50 mortos

O diretor do hospital al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, afirmou ter recebido "cinquenta cadáveres após o bombardeamento esta manhã de uma escola" pública da cidade de Gaza onde se encontravam abrigados milhares de deslocados internos.

"Numerosos tanques [israelitas] estão estacionados a 200 metros da escola al-Buraq, na rua al-Nasr, e cercam quatro hospitais da zona", indicou, por seu lado, o gabinete de imprensa do governo do movimento islamita palestiniano Hamas, desde 2007 no poder na Faixa de Gaza.

O cerco acontece depois de na manhã desta sexta-feira um bombardeamento no hospital al-Shifa ter resultado na morte de pelo menos 13 pessoas, ferindo várias dezenas.