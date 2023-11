Feijóo condena "acordos da vergonha" entre socialistas e catalães

O líder do Partido Popular espanhol (PP, direita), a maior formação no Parlamento de Espanha, considerou esta quinta-feira como "acordos da vergonha" os pactos entre socialistas e independentistas catalães para a viabilização de um novo Governo de esquerda no país.

"Estes acordos da vergonha não resolvem nenhum problema, antes agravam-nos", disse Alberto Núñez Feijóo, numa declaração em Madrid em que defendeu que o partido socialista (PSOE) "se uniu àqueles que têm como objetivo derrotar o Estado", numa "humilhação completa" do país.

"Espanha perdeu, os independentistas estão a ganhar e o PSOE desapareceu", acrescentou Feijóo, poucas horas depois de ter sido anunciado o acordo entre o partido socialista e o Juntos pela Catalunha (JxCat), do antigo presidente do governo regional Carles Puigdemont.

Puigdemont vive na Bélgica desde 2017 para escapar à justiça espanhola, depois de ter convocado uma declaração unilateral de independência da Catalunha naquele ano, quando era presidente do executivo autonómico. Foi em Bruxelas que o PSOE e o JxCat assinaram e anunciaram hoje o acordo para a recondução de Pedro Sánchez como primeiro-ministro.

O líder do PP sublinhou que os socialistas negociaram e fecharam hoje um acordo com "um fugitivo da justiça" e, ainda por cima, "no estrangeiro", num "processo de capitulação nas costas dos espanhóis e fazendo precisamente o contrário" do que Sánchez tinha prometido na campanha eleitoral.