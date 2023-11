Zelensky garante que "Ucrânia fará parte da UE" na véspera de relatório sobre progressos

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assegurou hoje que o seu país fará "parte da União Europeia (UE)", na véspera da publicação de um relatório sobre os progressos realizados pela Ucrânia, que tem estatuto de candidata.

"Amanhã [quarta-feira] é um dia importante", sublinhou o chefe de Estado ucraniano, durante o seu habitual discurso noturno dirigido à nação, classificando o próximo relatório como histórico.

O executivo europeu apresenta esta quarta-feira um relatório sobre o estado dos progressos alcançados não só pela Ucrânia, mas por todos os países com o mesmo estatuto: Moldova, Albânia, Bósnia-Herzegovina, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Turquia.

A decisão sobre uma adesão só pode ser tomada no Conselho Europeu de dezembro, mas dela dependerá a avaliação que constará do relatório.

Volodymyr Zelensky sublinhou que o seu país "já está a preparar os próximos passos", nomeadamente através do fortalecimento das suas instituições.

"A Ucrânia fará parte da União Europeia", garantiu o governante, referindo-se ao "longo caminho" já percorrido para uma aproximação.

No entanto, lembrou, isso exige trabalho do país, alvo desde fevereiro de 2022 de uma invasão russa, para "se adaptar às normas da UE".

Em junho de 2022, a UE concedeu à Ucrânia o estatuto de candidata, num gesto altamente simbólico.

Para que o parecer seja positivo e haja uma recomendação ao Conselho para deliberar sobre o início das negociações formais, os países candidatos têm de comprovar que avançaram nas recomendações que a Comissão fez.

Estas incluem reformar o sistema jurídico e reforçar a sua independência, criar medidas eficazes para combater a corrupção -- o que na Ucrânia tem um peso considerável por causa de décadas de influência das oligarquias -- e ainda avançar na digitalização e transição energética, para os candidatos se equipararem aos países que já fazem parte da UE.

No último sábado, Ursula von der Leyen apareceu de surpresa em Kiev e depois de um encontro com Zelensky disse estar confiante de que a Ucrânia está a fazer de tudo para aderir à UE e que essas reformas estariam vertidas no relatório, pelo que é expectável que haja um parecer positivo, pelo menos, em relação à Ucrânia.

"Tenho de dizer que houve excelentes progressos, é impressionante constatá-lo, e vamos atestar isso mesmo, na próxima semana, quando a Comissão apresentar o seu relatório sobre o alargamento", disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, no sábado.

Desde 24 de fevereiro de 2022 que a Ucrânia procura reafirmar a sua independência perante a Rússia, que anexou partes substanciais do seu território, e para isso o Presidente, Volodymyr Zelensky, apontou à adesão à UE e à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) como maneira de virar o país a ocidente e impedir futuros ataques russos.

Com a UE, o início do processo foi o mais rápido até hoje e, em simultâneo com a vizinha Moldova, a Ucrânia recebeu o estatuto de candidato em junho de 2022.

Do lado da NATO, as expectativas de Zelensky acabaram defraudadas, com o 'travão' colocado pelos líderes dos 31 países que compõem a aliança político-militar.