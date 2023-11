Putin deverá recandidatar-se à presidência da Rússia em 2024

Vladimir Putin deverá recandidatar-se à presidência da Rússia em março do próximo ano. A notícia foi avançada esta segunda-feira pela agência Reuters, que cita várias fontes próximas do Presidente russo sob anonimato.

O Presidente da Federação Russa, de 71 anos, terá uma taxa de aprovação de 80%. Se vencer as eleições de 2024, poderá ficar no poder até pelo menos 2030, alargando o recorde que já detém como líder da Rússia há mais anos no poder, ultrapassando, inclusive, Josef Stalin ou Leonid Brejnev.

“A decisão está tomada - vai candidatar-se”, revela uma fonte à Reuters, acrescentando que já começaram os preparativos para a campanha eleitoral.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não quis comentar, mas já em setembro tinha afirmado que, se Putin decidisse concorrer, ninguém seria capaz de entrar na corrida eleitoral e vencer.

Embora Putin possa não enfrentar qualquer concorrência real nas eleições, o antigo espião do KGB enfrenta o mais sério conjunto de desafios que qualquer chefe do Kremlin enfrentou desde que Mikhail Gorbachev esteve ao leme da extinta União Soviética, há mais de três décadas.

Recorde-se que a guerra na Ucrânia desencadeou o maior confronto com o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962 e as sanções ocidentais provocaram o maior choque externo à economia russa em décadas.

Alexei Navalny, um dos mais mediáticos críticos de Putin, está preso desde o início de 2021, depois de ter sido condenado a mais 19 anos de prisão.