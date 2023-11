Rússia atingiu infraestruturas críticas de Lviv com drones

As forças militares ucranianas disseram esta sexta-feira que a Rússia lançou aparelhos voadores não tripulados (drones) contra infraestruturas críticas de Lviv na zona mais ocidental da Ucrânia.

As informações do chefe da administração militar ucraniana em Lviv, Maskim Kozitski, referem que se verificaram "cinco impactos contra infraestruturas" da região.



O ataque contra uma das zonas mais afastadas da frente de combate não fez vítimas, indicou o mesmo responsável que acrescentou que, no total, a Rússia disparou 16 drones Shaed de fabrico iraniano contra a região de Lviv sendo que cinco ultrapassaram a defesa antiaérea.



A nível nacional, de acordo com as forças ucranianas, foram lançados pela Rússia 24 projéteis do mesmo tipo contra as províncias de Kharkiv e Odessa.

Entretanto, o chefe de Estado da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque das últimas horas pode significar o agravamento das ações da Rússia "numa altura em que se aproxima o inverno".