Poluição do ar em Nova Deli atinge 100 vezes o limite imposto pela OMS

A qualidade do ar em Nova Deli, na Índia, atingiu níveis severos esta sexta-feira e uma espessa nuvem de fumo tóxica envolveu a cidade, marcando o início de uma temporada de poluição que se tornou uma catástrofe anual para a capital da Índia, segundo avança o The Guardian.

O índice de qualidade do ar na cidade quase atingiu os 500 - o valor mais alto que a medição vai atingir -, 100 mais do que o limite considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A qualidade do ar na cidade deteriorou-se na semana passada, devido a um aumento acentuado no número de agricultores nos estados vizinhos de Haryana e Punjab, que queimam os seus campos durante a época de plantio.

No domingo, o estado de Punjab registou um aumento de 740% nos incêndios agrícolas, com mais de mil registados num único dia. Outras causas de poluição na cidade são as emissões dos automóveis, a construção e a queima de lixo em usinas de resíduos.

Deli, que acomoda cerca de 33 milhões de pessoas, é regularmente classificada como a cidade mais poluída do mundo.

“O número de pacientes com problemas respiratórios aumentou, com mais pessoas a mostrar tosse, gripe e olhos lacrimejantes e irritados. Pessoas de todas as idades são afetadas por isto. É hora de usarmos máscaras e sairmos apenas quando necessário”, disse o médico do hospital Apollo, Nikhil Modi.