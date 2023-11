Marcelo esclarece. Hamas dificulta forças moderadas da Palestina

Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu o diálogo com o representante palestiniano em Portugal esta sexta-feira. À saída do Bazar Diplomático, o Presidente da República disse que os ataques do Hamas são "contraproducentes".

Depois da visita ao Bazar Diplomático, onde visitou a banca da Palestina, o chefe de Estado português explicou que “as Nações Unidas aprovaram dois Estados e que esse é o principal objetivo da comunidade palestiniana”, e acrescentou que os ataques terroristas pelo Hamas “dificultam a causa dos moderados na Palestina”.

A solução de dois Estados, disse, é importante "sobretudo para os representantes da Autoridade Palestiniana, para os quais é muito importante separar os palestinianos de movimentos terroristas". Mas o Presidente da República apontou que "desta vez foi um erro monumental começarem. Começaram e, portanto, desta vez ficaram responsáveis por aquilo que, do ponto de vista dos moderados palestinianos moderados, é contraproducente".



Marcelo garantiu ainda que também teria criticado Israel, caso o país tivesse participado no Bazar Diplomático.

“Se Israel cá estivesse, pedia-lhes moderação também. O ataque terrorista justifica a legítima defesa de Israel. Contudo, a legítima defesa de um Estado Democrático tem de respeitar o direito humanitário. Uma democracia, quando tem de responder a uma ditadura ou a um movimento não-democrático, tem de responder por meios democráticos”, rematou.

