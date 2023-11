Incêndio em Espanha já retirou 800 pessoas de casa

Um incêndio florestal na região de Valência, no leste de Espanha, já obrigou a deslocar mais de 800 pessoas desde quinta-feira e as autoridades locais dizem que as chamas estão descontroladas por causa do vento forte.

Segundo as autoridades da Comunidade Valenciana, o fogo obrigou a evacuar aldeias e urbanizações e mais de 800 pessoas já foram retiradas de casa preventivamente.

Entre 1.000 e 1.400 hectares foram já queimados pelo incêndio desde quarta-feira e as autoridades esperam combater esta sexta-feira o fogo com meios aéreos, embora o vento possa dificultar a sua utilização, segundo os responsáveis pela coordenação de forças no terreno.

A região está sob um aviso meteorológico laranja (o segundo mais grave) por causa do vento e num ponto de situação feito esta sexta-feira às 09h00 (08h00 em Lisboa), os responsáveis pela coordenação do combate ao incêndio afirmaram que a situação era "complicada".